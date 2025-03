Sem Eduardo Bolsonaro na Câmara, Zucco será indicado à Comissão de Relações Exteriores Atualização vem após Eduardo anunciar que se licenciará do cargo de deputado Brasília|Do R7 18/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h57 ) twitter

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, será o indicado do partido para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa. O convite foi feito após Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nome defendido pelo PL para ocupar a liderança do colegiado, anunciar que se licenciará do cargo.

Em nota enviada à imprensa, Zucco afirma que aceitará a indicação. No entanto, a oficialização só virá após os líderes partidários acertarem a distribuição das comissões e a presidência da Câmara detalhar a configuração. Veja abaixo, ao fim da reportagem.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse, no domingo (16), durante ato pela anistia aos presos do 8 de Janeiro, que Eduardo Bolsonaro seria o escolhido para presidir o colegiado de Relações Exteriores. “Como líder do PL, eu venho aqui para dizer que o PT e o STF [Supremo Tribunal Federal] tentaram impedir do Eduardo Bolsonaro ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores, mas estou aqui, para dizer que o PT e o STF perderam e Eduardo será o presidente”, declarou Cavalcante.

No entanto, nesta terça-feira (18), Eduardo Bolsonaro afirmou que vai ficar nos Estados Unidos para buscar o que chamou de “justas punições” ao ministro do STF Alexandre de Moraes. “Abdico temporariamente [do mandato], para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos”, disse o parlamentar.

‌



Em 27 de fevereiro, o PT apresentou ao STF e à PGR (Procuradoria-Geral da República) notícia crime atribuindo a Eduardo Bolsonaro a Eduardo crimes contra a soberania nacional. Os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) pediram que o passaporte de Eduardo Bolsonaro fosse apreendido a fim de paralisar as “condutas ilícitas em curso” e que ele seja investigado criminalmente por articular reações ao Supremo com políticos norte-americanos.

A dupla petista alegou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) angariou uma “verdadeira tentativa de constranger não só um integrante de um dos Poderes da República, mas o próprio Poder Judiciário nacional”.

‌



Em viagem aos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro sinalizou não ter sido proposital a volta ao país no mesmo dia em que o PT protocolou na PGR o pedido de retenção do passaporte dele.

“Em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que havia comprado poucos dias antes”, disse, completando acreditar ter pego o PT e Alexandre de Moraes de surpresa, já que havia voltado ao Brasil dos EUA dois dias antes da nova viagem. “Nunca imaginei que eu faria uma mala de sete dias para não mais retornar para minha casa”, afirmou.

‌



Leia a íntegra da nota à imprensa divulgada pelo deputado Zucco (PL-RS)

“Recebi o convite do meu colega e amigo, deputado Eduardo Bolsonaro, para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN). A indicação do meu nome também foi endossada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como bom soldado que sempre fui, recebo a indicação do meu nome como uma missão a ser cumprida. A mais importante, diga-se de passagem, diante do estado de coisas que vive o Brasil. No entanto, vou aguardar a definição da distribuição das comissões por parte da presidência da Câmara dos Deputados para que possa falar de forma oficial sobre o tema.

Deputado Federal Zucco (PL-RS)

Líder da Oposição na Câmara dos Deputados"