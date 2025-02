PL vai pedir a Motta comando das comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores Deputado Sóstenes Cavalcante explicou que só fará o pedido a Motta após o feriado de Carnaval Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h41 ) twitter

PL vai pedir a Motta comando das comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que vai pedir ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o comando das comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça (CCJ).

Ao R7, Cavalcante explicou que só fará o pedido a Motta após o feriado de Carnaval, quando as comissões permanentes da Casa serão instaladas e deve haver a eleição para os presidentes. Apesar disso, ele destacou que, regimentalmente, tem as “duas primeiras pedidas”.

“O regimento me dá direito as duas primeiras pedidas. Eu vou pedir as duas”, completou, ao destacar que o PL é o maior partido da Câmara, com 95 deputados.

O partido comandou a CCJ em 2024 e, por um acordo firmado na gestão do ex-presidente Arthur Lira (PP-AL), a comissão pode ficar este ano com o MDB. Mas Cavalcante alega que o combinado não foi reafirmado nas negociações para a eleição de Motta.

A legenda ainda não possui um nome para indicar ao posto na CCJ, mas, com relação à comissão de Relações Exteriores, o indicado deve ser o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A comissão é alvo de disputa pelo PT.

Durante a gestão do PL na CCJ, a legenda pautou propostas de interesse de sua base eleitoral, a exemplo de projetos que limitam a ação do STF (Supremo Tribunal Federal), em favor do armamento civil e a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera as disposições sobre o aborto legal no Brasil.

Apesar de ocorrer via eleição, a definição dos presidentes das comissões permanentes da Câmara acontece por meio de acordo entre os líderes partidários.