Senado homenageia Fernanda Torres e Fernanda Montenegro com diploma Bertha Lutz As duas atrizes interpretaram Eunice Paiva, mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, em ‘Ainda Estou Aqui’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado Divulgação 'Ainda Estou Aqui'/ Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil)

O plenário do Senado vai homenagear, em 26 de março, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, filha e mãe, respectivamente, com o diploma “Mulher-Cidadã Bertha Lutz”. As indicações partiram do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

O prêmio é direcionado a mulheres que se destacam na defesa dos direitos e das questões de gênero no Brasil. Além delas, outras 17 mulheres também serão homenageadas.

As duas atrizes interpretaram Eunice Paiva, mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, cassado, preso, torturado e morto pela ditadura militar no Brasil. Elas atuaram no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

A obra foi indicada ao Oscar em três categorias e venceu a de Melhor Filme Internacional, trazendo o primeiro Oscar do Brasil. Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz, mas perdeu. Ela, porém, venceu o Globo de Ouro pela atuação no mesmo filme.

‌



Mãe e filha foram as únicas brasileiras a serem indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. Montenegro foi indicada em 1999 pela atuação em Central do Brasil, mas perdeu.

Ainda Estou Aqui também ganhou mais 39 prêmios. Entre eles, além do Oscar e do Globo de Ouro, se destaca o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza.

‌



Bertha, que dá nome à homenagem, foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil, sendo uma das responsáveis por pressões políticas que resultaram em leis que deram o direito ao voto e igualdade de direitos políticos às mulheres.