Senadora Damares revela diagnóstico de câncer de mama
Parlamentar disse ter recebido o diagnóstico precoce e que está bem
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27), que está com câncer de mama. Nas redes sociais, a parlamentar informou que retirou o tumor em 31 de julho e que já trabalhou na sequência, em 4 de agosto.
“Estou bem. Na próxima semana, começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal”, escreveu Damares nas redes sociais.
A parlamentar destacou que seu estado de saúde está bom, pois recebeu o diagnóstico precoce. “Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia”, pontuou.
Damares relembrou ainda que, no Senado, foi aprovado um projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. O projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara.
“Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama, procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia”, prosseguiu.
Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado.
