Senadora Damares revela diagnóstico de câncer de mama

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A senadora Damares Alves anunciou diagnóstico de câncer de mama.

Retirou o tumor em 31 de julho e já retomou suas atividades em 4 de agosto.

Destacou a importância do diagnóstico precoce e incentivou o autoexame e a mamografia.

Informou que no Senado foi aprovado um projeto para mamografias a partir dos 30 anos na rede pública. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A senadora explicou que inicia na próxima semana as sessões de radioterapia Andressa Anholete/Agência Senado - 27.08.2025

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27), que está com câncer de mama. Nas redes sociais, a parlamentar informou que retirou o tumor em 31 de julho e que já trabalhou na sequência, em 4 de agosto.

“Estou bem. Na próxima semana, começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal”, escreveu Damares nas redes sociais.

A parlamentar destacou que seu estado de saúde está bom, pois recebeu o diagnóstico precoce. “Quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia”, pontuou.

Damares relembrou ainda que, no Senado, foi aprovado um projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. O projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara.

“Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama, procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia”, prosseguiu.

Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Perguntas e Respostas

Qual foi o anúncio feito pela senadora Damares Alves?

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou que está com câncer de mama. Ela informou que retirou o tumor em 31 de julho e já retornou ao trabalho em 4 de agosto.

Como Damares se sente em relação ao seu estado de saúde?

Damares afirmou que está bem e que começará as sessões de radioterapia na próxima semana. Ela destacou que não pretende parar de trabalhar e continuará lutando pelas crianças e pelo seu Distrito Federal.

Qual a mensagem que Damares deseja passar para as mulheres?

A parlamentar quer incentivar todas as mulheres a se cuidarem, recomendando a realização do autoexame e a busca por mamografias. Ela ressaltou a importância do diagnóstico precoce.

O que Damares mencionou sobre a legislação relacionada à mamografia?

Damares lembrou que foi aprovado no Senado um projeto de lei que reduz para 30 anos a idade mínima para a realização de mamografias na rede pública de saúde.

Qual é o conselho de Damares caso alguém detecte alterações no autoexame?

Ela aconselhou que, independentemente da idade, se qualquer alteração for detectada no autoexame, a pessoa deve procurar imediatamente um médico e solicitar uma mamografia.

Qual é a posição de Damares no Senado?

Damares Alves é ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado.

