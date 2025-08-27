Haddad e Motta se reúnem para discutir propostas econômicas e votação do IR Após encontro, ministro defendeu continuidade de medidas compensatórias do projeto, como a taxação dos super-ricos Brasília|Do R7 27/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h56 ) twitter

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta Marcelo Camargo/Agência Brasil - 05.02.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram nesta quarta-feira (27) para discutir a votação de propostas econômicas entre deputados.

A reunião não estava prevista na agenda e teve, entre destaques, discussões ligadas à reforma da renda, conforme indicou Haddad após o encontro.

O projeto prevê a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 está pronto para votação na Câmara, mas ainda não foi pautado.

