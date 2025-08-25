‘Está na hora de ter um presidente da República’, diz Damares sobre Republicanos Senadora é ex-ministra do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 18h05 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h07 ) twitter

Declaração da senadora difere do entorno de Bolsonaro Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 25.08.2025

Durante sessão que marca os 20 anos do Republicanos, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu que o partido tenha um candidato à Presidência em 2026. Algumas alas da legenda defendem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja candidato. Publicamente, contudo, o governador nega a pretensão.

“Somos o partido que tem o prefeito mais famoso, a senadora mais bonita, o presidente mais querido, um partido que já teve dois vice-presidentes da República e que está na hora de ter um presidente da República. Que viva o partido Republicanos”, afirmou a senadora.

A declaração da parlamentar, ex-ministra do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), destoa da base aliada de Bolsonaro, que ainda defende o nome do ex-mandatário para um segundo mandato apesar de ele estar inelegível até 2030.

Bolsonaro também se mantém como candidato ao posto. Ele, contudo, é réu no processo sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022 e está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Além de Tarcísio, outros governadores da direita postulam o comando do Brasil. Os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO) já são pré-candidatos ao posto.

20 anos do Republicanos

Além de Damares, entre outras autoridades, estiveram presente na sessão, o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Em seu discurso, Motta destacou que o crescimento do Republicanos demonstra que é possível crescer “sem abrir mão de princípios”.

“O Republicanos tem demostrados que é possível crescer sem abrir mão de princípios, que é possível inovar preservando valores, que é possível dialogar sem transigir com convicções”, disse.

Já Pereira lembrou que, em todo Brasil, o partido tem mais de 500 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.

Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. A legenda tem ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.

