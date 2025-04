Senadores cobram explicações por asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama do Peru Pedido de explicações a Lewandowski e convite a Mauro Vieira foram aprovados em comissões; oposição questiona situação de Nadine Heredia Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nadine Heredia, casada com o ex-presidente peruano Ollanta Humalla, recebeu asilo político no Brasil Reprodução/Presidência do Peru (Arquivo)

Senadores ligados à oposição cobram explicações do governo brasileiro pelo asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia. Dois pedidos que questionam as decisões de ministros foram aprovados em comissões do Senado nesta terça-feira (22).

O caso está relacionado à autorização de asilo diplomático concedida a Nadine Heredia, casada com Ollanta Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Um dos casos envolve a construtora brasileira Odebrecht — agora chamada de Novonor.

O ex-presidente foi preso após condenação, mas Nadine não chegou a ser detida por ter buscado apoio na embaixada brasileira em Lima. Após o asilo condedido, ela e o filho, menor de idade, foram transferidos para Brasília. A decisão tem sido questionada por oposicionistas.

Uma das solicitações aprovadas que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresente esclarecimentos sobre a decisão. O pedido foi aprovado na Comissão de Segurança Pública.

‌



Entre os pontos, a proposta define apresentação do pedido de asilo político solicitado por Nadine, detalhes sobre a concessão do benefício e informações de todo o procedimento adotado — inclusive o transporte feito com aeronaes da FAB (Força Aérea Brasileira). Outro pedido também pede uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) à decisão.

Outro pedido aprovado foi para convite do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à Comissão de Relações Exteriores. Com data que ainda será definida, a intenção é questionar o chanceler a respeito da decisão do governo em aceitar o pedido apresentado por Nadine.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp