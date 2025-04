Esposa de ex-presidente do Peru pede asilo ao Brasil após condenação Ollanta Humala e Nadine Heredia tiveram sentença de 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro Internacional|Da Agência Brasil 15/04/2025 - 22h57 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h12 ) twitter

Nadine Heredia foi condenada à prisão por lavagem de dinheiro Divulgação/Presidência do Peru

O Ministério das Relações Exteriores do Peru informou nesta terça-feira (15) que Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, entrou na embaixada brasileira em Lima para pedir asilo, horas depois de ambos terem sido condenados à prisão por lavagem de dinheiro.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirma que ela está na embaixada, mas não deu informações sobre o pedido de asilo.

A Justiça do Peru condenou Humala e Heredia a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro ilícito de empresas brasileiras para campanha política, em outra sentença de alto perfil em um país onde vários líderes foram envolvidos em casos de corrupção.

