Senadores vão aos EUA tentar diálogo sobre tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros

Senador Nelsinho Trad disse que comitiva viaja no próximo fim de semana Edilson Rodrigues/Agência Senado - 15.7.2025

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), informou nesta segunda-feira (21) que uma comitiva formada por oito senadores brasileiros viajará no próximo fim de semana para Washington, nos Estados Unidos, com o objetivo de promover o diálogo com parlamentares americanos sobre a tarifa de 50% anunciada pelo governo norte-americano para produtos importados do Brasil.

A medida deve entrar em vigor no dia 1º de agosto e tem gerado preocupação entre autoridades e setores produtivos brasileiros. Trad destacou que a viagem tem caráter institucional e visa criar uma “ponte” entre os dois países para que o tema seja tratado pelos representantes do Executivo.

“Uma comitiva de oito senadores vai até Washington promover uma reunião franca, equilibrada, sensata entre os senadores americanos. A tentativa é de fazer um caminho, uma ponte, a fim de que as autoridades competentes do Executivo possam sentar e promover uma negociação”, afirmou Trad.

O senador ressaltou que os parlamentares não têm prerrogativa legal para negociar diretamente tarifas comerciais, mas reforçou o papel do Congresso como promotor do diálogo em nome dos interesses nacionais.

“Nós sabemos do nosso papel, nós não temos a prerrogativa de negociar, mas temos o dever e vamos fazer a promoção do diálogo. Assim, a gente espera superar essa etapa e trazer para a sociedade brasileira a normalidade no que tange a sua produção e o seu desenvolvimento”, completou.

A tarifa de 50% foi anunciada pelos EUA para combater supostas práticas comerciais desleais por parte do Brasil. O impacto sobre produtos brasileiros, especialmente do setor industrial, preocupa tanto o governo quanto o setor privado.

