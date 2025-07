Na contramão do governo Lula, comitiva de senadores quer abrir canal de diálogo nos EUA Senador Nelsinho Trad disse que intenção não é atravessar o papel do Itamaraty. Viagem está marcada para última semana de julho Brasília|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 17h24 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h17 ) twitter

Nelsinho Trad defendeu abertura do diálogo Roque de Sá/Agência Senado

Em meio à crise do tarifaço entre Brasil e Estados Unidos , senadores apontados para discutir o impasse entre os países pretendem deixar um canal de diálogo aberto com congressistas norte-americanos. A comitiva vai aos EUA negociar a taxação de 50% aos produtos brasileiros.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores, afirmou que a intenção não é atravessar o papel do Ministério das Relações Exteriores, mas, sim, abrir um canal de diálogo, em entrevista ao Uol News.

RESUMO DA NOTÍCIA Senadores buscam solucionar impasse tarifário entre Brasil e EUA.

Intenção é manter canal de diálogo com congressistas norte-americanos.

Viagem à EUA na última semana de julho visa representar o Senado e discutir interesses estratégicos.

Comitiva conta com apoio do governo e envolve representantes do agronegócio e da oposição. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A viagem está prevista para a última semana de julho e, segundo confirmou a Casa, será voltada para “representar institucionalmente o Senado junto ao Congresso dos EUA”.

Segundo o senador, a intenção é “plantar uma semente de diálogo, entendimento e equilíbrio para abrir um horizonte e tentar buscar uma solução”.

‌



Entre as iniciativas previstas, estão foco no diálogo político, defesa dos interesses estratégicos do Brasil em temas como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica.

A comitiva ganhou apoio do governo, conforme apurou o R7. Os detalhes foram discutidos durante reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o comitê de negociações do governo federal.

‌



O grupo conta com nomes que defendem o agronegócio, governistas, e alguns representantes da oposição. Veja a lista:

Nelsinho Trad (PSD-MS) - presidente do grupo;

(PSD-MS) - presidente do grupo; Tereza Cristina (PP-MS);

(PP-MS); Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

(PL-SP); Jaques Wagner (PT-BA);

(PT-BA); Esperidião Amin (PP-SC);

(PP-SC); Rogério Carvalho (PT-SE);

(PT-SE); Fernando Farias (MDB-AL);

(MDB-AL); Carlos Viana (Podemos-MG).

