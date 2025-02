Advogado Cristian Viana vai liderar a nova Secretaria do Entorno ‘Muito talhado ao debate e a conciliação’, diz Ibaneis sobre novo secretário; pasta será oficializada nesta terça Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 16h55 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h58 ) twitter

Cristian Viana tem experiência no GDF Reprodução/Abradep - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , confirmou ao R7 nesta segunda-feira (10) que o advogado Cristian Ferreira Viana será o novo responsável pela nova Secretaria do Entorno . A pasta havia sido extinta em junho de 2021. A solenidade que vai oficializar o retorno da secretaria e o novo secretário acontece nesta terça-feira (11).

Segundo Ibaneis, Viana foi escolhido por critérios políticos e técnicos. “Ele é um advogado muito talhado ao debate e à conciliação. Possui experiência política para tratar com os prefeitos e com o governo de Goiás”, garantiu o governador.

Viana é formado em direito e já atuou no GDF (Governo do Distrito Federal). Foi gerente e diretor de unidade de atendimentos do NaHora, bem como foi subsecretário e secretário-adjunto de Defesa Civil na secretaria. Atualmente, é presidente do Podemos-DF.

A pasta vai articular com as prefeituras das cidades de Goiás próximas à capital do país diversos projetos de desenvolvimento. O chefe do Executivo local também afirmou que nas próximas semanas vai se reunir com representantes de Goiás para falar sobre transporte público do Entorno para o DF.

Secretaria do Entorno

“Já marcamos uma reunião na próxima semana para a gente tratar a questão dos ônibus do Entorno, e no que a gente puder, queremos fazer melhorias para a população, em parceria com o Governo de Goiás”, assegurou.

‌



“Temos recebido uma demanda muito grande, principalmente dos prefeitos e de algumas lideranças do Entorno. Eu havia extinto essa Secretaria [de Desenvolvimento da Região Metropolitana] porque o Caiado [governador de Goiás] havia criado a secretaria aqui no Entorno. Mas a gente notou que precisa ter uma proximidade maior com os prefeitos”, acrescentou Ibaneis.

O governador disse que o objetivo é agir em parceria com as prefeituras e o governo do estado vizinho.

“Ninguém quer invadir o espaço de ninguém. Tanto que a Secretaria do Entorno [de Goiás] está convidada para estar com a gente amanhã”, afirmou.