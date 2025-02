Setor de viagens corporativas bate recorde em novembro de 2024: R$ 13 bilhões Empresas investem pesado em deslocamentos, impulsionadas por crescimento econômico e eventos de fim de ano Brasília|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 19h23 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h23 ) twitter

Setor de viagens corporativas comemora crescimento em 2024 Imagem de wavebreakmedia_micro no Freepik

O penúltimo mês de 2024 marcou um novo recorde para o setor de viagens corporativas no Brasil. De acordo com o Levantamento de Viagens Corporativas (LVC), realizado pela FecomercioSP em parceria com a Alagev, as empresas brasileiras investiram R$ 13 bilhões em serviços de turismo em novembro, um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado eleva o montante gasto em viagens corporativas de janeiro a novembro para R$ 122 bilhões, um crescimento de 5,4% na comparação com o mesmo período de 2023. Em valores absolutos, o aumento nos gastos chega a R$ 6,3 bilhões.

Tanto os resultados mensais quanto os acumulados no ano atingiram o ápice da série histórica, iniciada em 2011.

“Novembro se destaca como um período de grande movimentação no calendário corporativo, com a realização de diversas reuniões, feiras, eventos, congressos e convenções”, explica a diretora-executiva da Alagev, Luana Nogueira.

Somam-se ao calendário de eventos, o aumento da demanda impulsionado pelo crescimento econômico e a expansão do setor, especialmente nos segmentos de comércio, serviços e indústria. No entanto, a limitação da oferta, principalmente nos setores de hospedagem e locação de veículos, gerou uma pressão sobre os preços.

Outros dados sobre o setor

De acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, houve um aumento real de 7,8% na diária média em todo o país em novembro. Já o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) registrou uma elevação superior a 22% no preço médio de aluguel de veículos em um período de 12 meses.

Os gastos com alimentação também sofreram impacto da inflação, com ajustes nos preços dos cardápios em restaurantes de todo o país.

Para 2025, a FecomercioSP e a Alagev esperam um crescimento de 4% no setor de viagens corporativas, alinhado à perspectiva de expansão de 2% da economia brasileira. Apesar do cenário otimista, o setor deve enfrentar desafios, como a alta do dólar, que já impacta o preço das passagens aéreas e exige adaptação de estratégias por parte dos gestores de viagens.