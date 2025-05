Shows de estrelas da música brasileira marcam ação no Dia da Diversidade Cultural Evento gratuito na Praça dos Três Poderes reúne artistas como Maria Gadú, Ana Castela, Diogo Nogueira, Bell Marques e Frejat Brasília|Do R7, em Brasília 20/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h04 ) twitter

Ana Castela é uma das atrações na Praça dos Três Poderes Reprodução/Instagram - @anacastelacantora

A Praça dos Três Poderes recebe nesta quarta-feira (21) a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural. O evento reunirá grandes atrações musicais e ações formativas voltadas à valorização das diferentes expressões culturais do país.

Entre os artistas confirmados estão Bell Marques, Ana Castela, Frejat, Maria Gadú e Diogo Nogueira.

Os shows ocorrem à noite, em um dos três espaços montados para o evento, que também contará com rodas de conversa, exposições de artesanato, batalhas de rima e apresentações populares como catira e boi tradicional.

A Casa Civil do Distrito Federal coordena a ação, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), o Supremo Tribunal Federal e o Instituto Integra Mais Um,

A ação foi articulada para reforçar políticas públicas de inclusão cultural e fortalecimento da democracia por meio da arte. Para o secretário-chefe da pasta, Gustavo Rocha, a celebração representa um espaço de construção coletiva.

“Valorizar a diversidade cultural é reafirmar o compromisso com os direitos humanos e a cidadania. Promover esse tipo de encontro público amplia a escuta social e reconhece as múltiplas identidades que formam a nossa sociedade”, destaca.

Também tem conversa

Além dos shows, o evento terá oficinas e bate-papos com temas como economia criativa, cultura digital e o papel das comunidades tradicionais. O investimento total na realização é de R$ 3,5 milhões, por meio de edital público.

Para acesso ao evento, ingressos gratuitos serão distribuídos via plataforma Sympla, um por CPF. A segurança no local será realizada pela Polícia Militar do DF e uma equipe de segurança privada.

O espaço contará com praça de alimentação e área reservada para pessoas com deficiência (PcDs).

Programação cultural

Salão de Exposição Cultural

9h: Abertura dos espaços de exposição de artesanato, gastronomia e estruturas.

10h30: Palestra de Lucas Grooveonline: “Diversidade cultural na internet”.

14h: Palestra de Eclen Souza: “Importância da diversidade cultural para a economia criativa”.

15h30: Bate-papo com Anderson Quack, Humberto Lúcio e convidados: “Diversidade cultural e a defesa da democracia, povos tradicionais e o Cerrado”.

16h30: Palestra de Preto Zezé: “Cultura e a Economia Criativa”.

Salão da Diversidade

12h: Samba News.

13h: Catira e moda de viola / Clube do Violeiro Caipira.

14h: Boi de Seu Teodoro.

15h: Banda Lúpulo.

16h: Banda Quatro Estações.

Palco principal

18h: Maria Gadú.

19h10: Ana Castela.

20h50: Diogo Nogueira.

22h30: Bell Marques.

00h20: Frejat.

Outras atividades

Das 9h às 20h: Exposição de artesanato produzido no DF.

Das 11h à meia-noite: Gastronomia.

14h: Graffiti com artistas da cidade / Batalha de rimas com MCs Dudu Mano, Alves e Augusto Metralha.

