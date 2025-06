STF declara constitucional lei que criou o MEI-Caminhoneiro O julgamento ocorreu de forma virtual. Nesta modalidade, os ministros não discutem, apenas apresentam seus votos Brasília|Do R7, em Brasília 14/06/2025 - 16h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 16h35 ) twitter

STF declara constitucional lei que criou o MEI-Caminhoneiro

Por unanimidade, o Plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) validou a lei que ampliou a aplicação do regime tributário do Simples Nacional ao transportador rodoviário de carga inscrito como MEI (Microempreendedor Individual).

O julgamento ocorreu de forma virtual. Nesta modalidade, os ministros não discutem, apenas apresentam seus votos. Se houver um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o julgamento é suspenso.

Na ação, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) alegava que as alterações introduzidas pela Lei Complementar (LC) 188/2021 na LC 123/2006, ao dispensar o transportador autônomo inscrito como MEI de pagar as contribuições ao Serviço Social do Transporte (Sest) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), teria invadido a competência privativa do presidente da República para editar lei envolvendo tributos.

O relator, ministro Gilmar Mendes, disse no voto que o entendimento já consolidado do STF é que não há na Constituição nenhuma previsão de que somente o chefe do Executivo possa editar matéria tributária. Disse, ainda, que a lei não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal nem qualquer dispositivo constitucional.

‌



“O novo regime mantém contribuição previdenciária compatível com a renda presumida da categoria e assegura acesso aos benefícios previdenciários fundamentais, ainda que com regras ajustadas à realidade contributiva do MEI”, afirmou o ministro.

