STF elege André Mendonça como ministro efetivo do TSE

Alto contraste

A+

A-

Mendonça é eleito para o TSE (Carlos Moura/SCO/STF - 15/06/2023)

O STF (Supremo Tribunal Federal) elegeu o ministro André Mendonça para ocupar o cargo de ministro efetivo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixa a Corte. A nova presidente será a ministra Cármen Lúcia.

André Mendonça é ministro substituto mais antigo da Corte. Ele entrou em abril de 2022, e ocupará esse espaço a partir de 3 de junho e ficará no tribunal por um período de quatro anos.

O TSE é composto por, no mínimo, sete ministros: três são originários do STF, dois são do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e dois são representantes da classe dos juristas — advogados com notável saber jurídico e idoneidade — indicados pelo presidente da República. Cada ministro é eleito para um biênio, sendo proibida a recondução depois de quatro anos de mandato.