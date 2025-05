‘Supermercado lotado’: Alckmin estima recorde em safra e queda nos preços dos produtos este ano Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou de evento em São Paulo e defendeu iniciativas para melhorar a vida do trabalhador Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alckmin participou de evento nesta segunda Cadu Gomes/VPR - 12.05.2025

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu iniciativas para melhorar a vida do trabalhador nesta segunda-feira (12) durante abertura do APAS Show 2025, em São Paulo. O presidente citou que esteve no supermercado no fim de semana e que o comércio “estava lotado”, porque “despencou o desemprego, melhorou a massa salarial, e cresceu em 3,4% a economia e o setor de mercados em 6,5%”.

Alckmin disse que, ano passado, o Brasil enfrentou a alta nos preços dos alimentos devido ao clima e ao preço do dólar. “A seca no ano passado foi enorme e a safra caiu. Este ano, o clima até agora está ótimo e nós devemos ter uma safra recorde. O dólar também despencou de R$ 6,20 para R$ 5,70″, mencionou.

Ele também defendeu a reforma tributária. “A reforma tributária isentará inclusive a carne, toda a cesta básica, e ela vai simplificar, trocar cinco impostos por dois. O mundo já fez isso há trinta anos. Isso simplifica, desonera investimento e exportação, e acaba com a cumulatividade de crédito”, disse.

Segundo o presidente em exercício, estudos do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) apontam que é melhor fazer a reforma gradualmente do que não fazer. “Em 15 anos [com a reforma tributária], o PIB brasileiro pode crescer 12% a mais, os investimentos 14% e as exportações 17%”, afirmou.

‌



Isenção do IR

Alckmin citou outras iniciativas que considera importantes para a redução do custo de vida dos trabalhadores, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.

“Quem deve pagar a alíquota máxima, de 27,5% do imposto, é quem ganha mais, e não quem ganha R$ 4.800, o assalariado. Isso não é razoável. A proposta [de isenção do IR] que está no Congresso, com os parlamentares, desonera quem ganha até R$ 5.000 e quem recebe salário de R$ 5.000 a R$ 7.000 vai ter redução no imposto”, explicou.

‌



Segundo Alckmin, isso vai acontecer sem déficit fiscal. “Para isso que existe imposto de renda, para fazer justiça tributária. Isso vai melhorar a renda da população que vai consumir mais ou vai ter uma poupança”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente também citou o consignado criado pelo governo para os trabalhadores e disse que medida não é para aumentar endividamento, mas melhorar a renda dos trabalhadores. Sobre empregabilidade e renda, ele afirmou que 5 milhões de pessoas saíram do Bolsa Família no último ano porque passaram a ganhar mais.

‌



“Três milhões estão ganhando metade do Bolsa Família e quatro milhões estão acumulando, podem trabalhar e receber o Bolsa Família, porque estão na faixa de renda menor”, explicou.

Portal Único

Por fim, Alckmin defendeu a criação do portal único de exportação e importação e de uma licença flex para os comerciantes.

“Isso deve reduzir em R$ 40 bilhões por ano o custo do Brasil. Uma carga no porto um dia parada custa 0,8% do valor da carga. [O Portal Único] derruba o custo do Brasil e ajuda o país a crescer ainda mais”, declarou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp