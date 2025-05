Relação Brasil-China é incontornável e será indestrutível, afirma Lula Presidente teve reuniões com empresários chineses e participou de fórum empresarial nesta segunda-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 10h30 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h10 ) twitter

Lula e o presidente da China, Xi Jinping, durante visita do chinês ao Brasil Ricardo Stuckert/PR - 21.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a relação Brasil-China é incontornável e será indestrutível. As declarações foram feitas durante fórum empresarial em Pequim, na China, nesta segunda-feira (12). Segundo Lula, China e Brasil são “parceiros estratégicos e atores incontornáveis nos grandes temas globais”.

“Frente ao ressurgimento de tendências protecionistas, apostamos na redução das barreiras comerciais e queremos mais integração”, afirmou Lula.

O presidente acrescentou: “Na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer: queremos exportar mais e também queremos comprar mais. Se depender do meu governo, Brasil e China serão parceiros incontornáveis, nossa relação será indestrutível”, disse.

Para Lula, a relação comercial entre os dois países pode fazer com que o “Sul Global seja respeitado no mundo como nunca foi”.

“Esse fórum empresarial é mais uma demonstração de que China e Brasil constroem juntos uma história de muito sucesso. O potencial de relação China-Brasil é inesgotável”, observou.

O presidente também mandou uma mensagem aos empresários chineses e brasileiros e afirmou que hoje o Brasil garante “estabilidade fiscal aos investidores, estabilidade econômica aos investidores, estabilidade jurídica, política e, mais importante, estabilidade social”.

Parceria cultural

O chefe do Palácio do Planalto também defendeu outras parcerias entre a China e o Brasil. “O Brasil é um país que precisa muito: precisamos compartilhar interesses na área da defesa, da educação, da saúde, com convênios com universidades chinesas para formar matemáticos, cientistas e físicos aqui. Gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver”, disse.

Segundo Lula, “a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, ela tem que ser mais do que isso. Ela tem que ser científica, tecnológica, acadêmica. Os chineses podem estudar nas universidades brasileiras e os brasileiros querem vir estudar aqui”.

US$ 1 bilhão em investimento

Também nesta segunda-feira (12), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou o investimento de US$ 1 bilhão na produção de SAF (combustível de aviação renovável) e na criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento.

Segundo Rui Costa, o presidente atendeu as empresas que vão investir no país, fazer parcerias com instituições brasileiras e gerar desenvolvimento em tecnologia.

“Concluímos uma audiência com um anúncio de investimento de US$ 1 bilhão para a produção de SAF a partir da cana-de-açúcar no Brasil. O Brasil se tornará um dos maiores produtores de combustíveis verdes de aviação”, afirmou.

O SAF é uma alternativa ao combustível aeronáutico de origem fóssil, produzido a partir de matérias-primas e processos que atendam a padrões de sustentabilidade. O combustível será produzido por meio da Envision Group.

“Nós assinamos aqui um centro de P&D com o Senai Cimatec na área de energia renovável”, acrescentou o ministro. “Todas essas sinergias buscam fazer parcerias na área de desenvolvimento tecnológico, incluindo formação de talentos e a instalação de centros de pesquisa e produção no Brasil.”

Entre os acordos, estão iniciativas que envolvem energia renovável, energia eólica, solar, projetos híbridos e armazenamento em território brasileiro. “O Brasil é um dos países que mais investiu em eólico e solar, mas hoje é carente de poder armazenar essa energia”, explicou Rui Costa.

