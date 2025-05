Supremo aprova listas tríplices para Lula escolher novos integrantes do TSE Diferentemente de indicações ao Supremo, que são de livre escolha, para o TSE, Lula é obrigado a seguir as listas apresentadas Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 28/05/2025 - 15h02 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h19 ) twitter

STF aprova listas tríplices para Lula escolher novos integrantes do TSE Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.4.2025

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) aprovou, nesta quarta-feira (28), duas listas tríplices de advogados indicados para assumir duas vagas de ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Uma das listas é composta apenas por mulheres.

Na ocasião, o STF manteve o ministro Gilmar Mendes como ministro substituto para o segundo biênio. Na primeira lista, estão os nomes com mais votos: André Ramos Tavares, Floriano Peixoto e José Levi do Amaral. Os dois primeiros já são ministros da Corte e podem ser reconduzidos.

Para a segunda lista, somente com mulheres, estão os nomes de Cristina Maria Gama Neves da Silva, Estela Aranha e Vera Lúcia Araújo, está última já é ministra substituta do TSE.

As listas serão enviadas, agora, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cabe a escolha final.

‌



Diferentemente de indicações ao Supremo, que são de livre escolha por parte do presidente da República entre pessoas de reputação ilibada e notável saber jurídico, para o TSE Lula é obrigado a seguir a lista apresentada.

A ideia da atual presidente, ministra Cármen Lúcia, é ter mulheres no plenário da Corte nas próximas eleições. Isso porque a ministra Isabel Gallotti deixará o TSE em novembro deste ano. E Cármen deixará o TSE em agosto de 2026, antes das eleições.

‌



O TSE é composto por sete juízes: três deles são ministros do STF; dois ministros do Superior Tribunal de Justiça e dois escolhidos entre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, conforme disposto no artigo 119 da Constituição Federal.

A corte sempre é presidida por um ministro do STF. Atualmente, este cargo é exercido pela ministra Cármen Lúcia. Nas eleições do próximo ano, o tribunal será comandado pelo ministro Nunes Marques.

