'Suspeito é quem está pedindo minha suspeição', diz Moraes O STF julga nesta terça-feira (6) a denúncia da PGR contra o núcleo 4 pela tentativa de golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h23 )

Pedido já foi rejeitado duas vezes pela Turma e três pelo Plenário Rosinei Coutinho/STF - 6.5.2025

No julgamento sobre tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), brincou ao dizer que está “magoado” por tantos pedidos de suspeição no processo. Tal pedido já foi rejeitado duas vezes pela Turma e três pelo Plenário.

A declaração foi dada após o ministro Luiz Fux dizer que foi envolvido no caso investigação da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) em fake news.

“Fico extremamente magoado, porque, quando surge o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando aparece o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Suspeito é quem está pedindo a minha suspeição. É impressionante”, disse Moraes.

O STF julga nesta terça-feira (6) a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o núcleo 4 pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento será na Primeira Turma.

Se houver necessidade, haverá uma sessão na quarta-feira (7). Segundo a PGR, foram feitas “operações estratégicas de desinformação” e os denunciados teriam divulgado notícias falsas sobre as eleições, além de orquestrar ataques virtuais a instituições e autoridades.

No núcleo 4 estão:

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

Ângelo Martins Denicoli (major da reserva);

Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente);

Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel);

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel),

Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Se a denúncia for aceita, os alvos viram réus. Nessa fase, o colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avalia se a acusação apresentou elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados.

