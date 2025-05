Veja os argumentos das defesas dos acusados do núcleo 4 no julgamento desta terça Envolvidos são acusados de organizar ações de desinformação sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades. Brasília|Do R7, em Brasília 06/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h10 ) twitter

Defesas dos acusados têm 15 minutos para a sustentação oral Rosinei Coutinho/STF - 6.5.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta terça-feira (6) a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o núcleo 4 pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento será na Primeira Turma.

Após a manifestação da PGR a favor do recebimento da denúncia, as defesas dos acusados tiveram 15 minutos cada para fazer as sustentações orais. Ao todo, sete pessoas foram colocadas no núcleo, que seria responsável pela propagação de notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais as instituições.

Ailton Gonçalves Moraes Barros

A defensora pública Érica de Oliveira Hartmann, que representa o major da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, argumentou que o caso não deveria ser analisado pelo STF, uma vez que seu cliente tem foto privilegiado. Além disso, sustentou que a acusação ‘deixa claro que Ailton não pertencia ao grupo de elite da suposta organização. Ele não aparece nos fatos da - assim chamadas - operação Copa 22, nem no plano Punhal Verde-Amarelo’.”

Ainda segundo a defesa, Ailton não possuía qualquer tipo de influência entre os militares. “O acusado conhecia alguns militares da época em que serviram juntos ou da carreira militar, mas concluir que ele se associou aos investigados é superestimar o vínculo que existia entre eles.”

‌



Ângelo Martins Denicoli

O segundo a falar foi o advogado Zoser Plata Bondim, que representa o major da reserva Ângelo Martins Denicoli. Para Bondim, o fato de a denúncia ser considerada válida para algumas pessoas não significa que seja para outros denunciados ou para o grupo todo. “Diversas apreensões foram realizadas — busca e apreensão, quebras telefônicas e de nuvem —, mas onde está a vinculação ou a contribuição de Ângelo para esta parte da denúncia, no que diz respeito à suposta ‘colaboração’ dele na produção de algum documento?”.

“A denúncia pode ser perfeita para os demais, mas em relação a Ângelo, há um excesso acusatório”, completou. A defesa ainda classificou as provas contra o cliente encontradas pela denúncia seriam “superficiais”.

‌



Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

A defesa do engenheiro Carlos Cesar Rocha também argumentou que o julgamento deveria ser transferido para a primeira instância, em razão da ausência de foro privilegiado. Além disso, o advogado Melilo Dinis classificou a denúncia como “inconsistente” no que diz respeito ao seu cliente.

Na sustentação oral, a defesa afirmou que Carlos foi um dos engenheiros que participou da construção do sistema eletrônico de votação, ressaltando que “seria muito difícil um pai atacar um filho”.

‌



A defesa também argumentou que candidatos derrotados frequentemente tentam atacar o sistema e sustentam uma narrativa de fraudes. “Essa questão é muito discutida, mas o engenheiro nunca participou desse tipo de debate, discussão, não participou de lives, nunca esteve em locais divulgando isso”, afirmou o advogado.

*Matéria em atualização

