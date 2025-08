Tarcísio de Freitas diz que ‘Bolsonaro foi julgado e condenado antes de tudo começar’ Governador de São Paulo afirma que democracia está sendo corroída e pede desescalada institucional da crise Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 22h16 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tarcísio de Freitas critica a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, classificando-a de "absurdo".

O governador alega que ex-presidente está sendo alvo de perseguição política e questiona a falta de provas no processo.

Frisou a necessidade de desescalar a crise e proteger as garantias individuais da democracia.

Tarcísio recebeu alta após procedimento médico e reafirmou sua apoio ao ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

"Hoje, cada um dos brasileiros de bem está sendo punido também", declara Tarcísio de Freitas Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou duramente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (4), Tarcísio classificou a medida como um “absurdo” e sugeriu que o ex-presidente tem sido alvo de perseguição política.

Em discurso enfático, o governador questionou os fundamentos do processo, a ausência de provas e o impacto da decisão sobre a confiança da população nas instituições democráticas.

“A prisão no Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar”, afirmou.

‌



Confira:

Tarcísio pergunta se “vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não tá claro que estamos avançando em cima de garantias individuais?”.

‌



“Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos que não gera outro efeito senão a perda de confiança”, continua.

Segundo ele, os “brasileiros de bem” estão sendo punidos também com a decisão de Moraes. “Mas saibam: não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você”, conclui.

‌



Tarcísio recebeu alta nesta segunda-feira (4), após ser submetido no domingo (3) a um procedimento de radioablação por ultrassonografia na tireoide. Tratou-se de uma operação minimamente invasiva para tratar nódulos tireoidianos, utilizando ondas de calor para destruir as células anormais.

