Tarcísio, Mourão, Pazuello, Ciro: veja quem deve depor por Bolsonaro no julgamento do 8/1 Ministro do STF Alexandre de Moraes já determinou o acesso integral da defesa do ex-presidente às provas do inquérito da PF Brasília|Do R7 01/05/2025 - 13h38 (Atualizado em 01/05/2025 - 13h42 )

Bolsonaro é alvo de inquérito que investiga os atos do 8/1 WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/03/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta-feira (30) a oitiva de testemunhas no âmbito da ação penal da tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022. Os indiciados serão ouvidos no processo que investiga o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Entre as testemunhas que serão ouvidas, estão nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o ex-ministro da Saúde e deputado federal (PL-RJ), Eduardo Pazuello; o ex-vice-presidente e atual senador (Republicanos-RS), Hamilton Mourão; e o ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Veja lista completa:

Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército Carlos de Batista Junior, ex-comandante da Marinha Julio Cesar de Arruda, ex-comandante do Exército Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Hamilton Mourão, ex-vice-presidente e atual senador (Republicanos-RS) Senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro Líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, senador (PL-RN) Eduardo Pazuelo, ex-ministro e deputado federal (PL-RJ) Advogado Amauri Feres Saad Militar Wagner de Oliveira Renato de Lima França Gilson Machado, ex-ministro Jonathas Assunção Salvador Nery Ricardo Peixoto Camarinha Giuseppe Dutra Janino

Algumas das testemunhas elencadas pelo ex-presidente já haviam sido arroladas por outros réus na mesma ação. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres indicou 37 testemunhas, mas Moraes explicou que a jurisprudência do STF “é firme” no sentido de que as partes podem indicar até oito testemunhas por crime supostamente cometido, e pediu que a defesa especifique quais testemunhas serão ouvidas em relação a cada um dos crimes imputados em até 48 horas.

O ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos apresentou seis testemunhas; o ex-ministro da Defesa General Augusto Heleno indicou 13; o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira indicou quatro; o ex-diretor da Abin deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) indicou quatro; e o general Braga Netto elencou cinco.

Essa é a fase da instrução penal que antecede o julgamento do mérito da ação.

Entenda

Para chegar à Corte, o inquérito passou pela fase de investigações, conduzidas pela Polícia Federal, e pela denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra 34 pessoas. Até o momento, 14 pessoas se tornaram rés.

