Taxas dos EUA: Alckmin se reúne com Motta e Alcolumbre, que reforçam defesa da soberania Decreto que regulamenta Lei da Reciprocidade foi publicado no Diário Oficial dessa terça (15) Brasília|Do R7 16/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h18 )

Hugo Motta, Alckmin e Alcolumbre se reuniram na residência oficial do Senado Pedro Gontijo/Senado Federal - 16.7.2025

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reuniram nesta quarta-feira (16) para tratar das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump a produtos brasileiros importados a partir de 1º de agosto.

Os chefes das casas legislativas reforçaram a defesa da “soberania nacional” durante o encontro. Para Motta, o momento é de “unidade nacional em favor do país”.

“Nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que, nas decisões que exigirem a ação do Parlamento, possamos agir com rapidez e agilidade, para que o Brasil saia mais forte dessa crise”, declarou Motta.

Segundo Alcolumbre, o processo deve ser liderado pelo Poder Executivo. “Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. [...] Então, em meu nome e em nome dos senadores e das senadoras, e tenho convicção de que o presidente Hugo Motta também falará sobre isso, o parlamento está integralmente à disposição para a defesa dos interesses do Brasil”, afirmou.

