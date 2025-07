‘Faço isso porque posso’, diz Trump sobre tarifa de 50% a produtos do Brasil Presidente dos EUA defende imposto para garantir a entrada de dinheiro no país e estimular a produção interna Internacional|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 20h03 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h07 ) twitter

Trump defende tarifas para impulsionar economia dos EUA Daniel Torok/Official White House Photo - 13.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (15) que decidiu impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros porque pode fazer isso. Além disso, ele destacou que o objetivo é garantir a entrada de dinheiro nos EUA e estimular a produção interna.

“Estamos fazemos isso porque eu posso fazer isso. Ninguém mais seria capaz de fazer isso. Temos tarifas em vigor porque queremos tarifas e queremos que o dinheiro entre nos Estados Unidos”, afirmou Trump durante uma entrevista coletiva à imprensa.

“Mas, mais importante do que o dinheiro, há dois aspectos das tarifas: o dinheiro que entra. O outro aspecto é que, em vez de pagar as tarifas, o país ou a empresa que se estabelecerá nos Estados Unidos fabricará seus produtos nos Estados Unidos, o que cria empregos”, acrescentou.

A tarifa aplicada ao Brasil deve entrar em vigor em 1º de agosto. A União Europeia também foi alvo de novas tarifas, com uma sobretaxa de 30% sobre determinados produtos. Questionado se tinha alguma mensagem caso os europeus retaliem a medida, Trump minimizou possíveis retaliações.

“Bem, não sei como eles podem retaliar. Sabe, eles ganharam muito dinheiro. Eles nos trataram muito mal, mas agora estão nos tratando muito bem, e acho que no final, acho que todos ficarão felizes com a UE”, disse.

