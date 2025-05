Testes descartaram gripe aviária em trabalhador no Rio Grande do Sul, diz governador Trabalhador de uma granja na cidade de Montenegro foi isolado após apresentar sintomas gripais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 16h51 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h16 ) twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) Valter Campanato/Agência Brasil

O laudo do exame feito por um trabalhador do Rio Grande do Sul com suspeita de gripe aviária descartou a presença da doença. A informação é do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que está no Congresso Nacional nesta terça-feira (20) para se reunir com a bancada do PSD e com ministros de Estado.

Mais cedo nesta terça, a Secretaria de Saúde do estado informou que o trabalhador de uma granja comercial na cidade de Montenegro foi isolado após apresentar sintomas gripais compatíveis com o vírus. Na semana passada, o município registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no país.

Segundo Leite, o laudo do trabalhador será divulgado em breve, mas o governador adiantou que o resultado deu negativo. “Deu negativo”, disse, após confirmação do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Segundo a Secretaria da Saúde, o trabalhador teve contato direto com aves infectadas, e uma amostra foi coletada e encaminhada à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro. Ele estava em isolamento domiciliar, acompanhado por equipes de vigilância em saúde.

Caso em Montenegro

Na semana passada, houve a confirmação de casos de influenza aviária em aves na granja de Montenegro e no Zoológico de Sapucaí do Sul. Por causa disso, as autoridades intensificaram o monitoramento de pessoas que tiveram contato com os animais.

“Existem protocolos que são colocados no curso em relação à parte da produção e que, naturalmente, têm todo o acompanhamento da Secretaria de Saúde, onde tem havido contatos para monitorar as pessoas que mereçam, como foi o caso desse trabalhador”, destacou o governador.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de pedir alguma ajuda ao governo federal para lidar com a situação, Leite disse que o assunto precisa de um “alinhamento”.

“Nossas equipes técnicas estão trabalhando juntas, eu estou com a equipe em campo. Estamos funcionando super bem, estamos muito seguros de que todos os protocolos estão sendo observados para que a gente possa ultrapassar esse período, esses 28 dias, esperando o tempo certo, entre outros pontos”, explicou.

O governador ressaltou, ainda, que o episódio vai demonstrar a “força da estrutura sanitária” do estado. “Esse será um episódio que vai demonstrar a força da nossa estrutura sanitária e de toda a política de sanidade animal no Brasil e no Rio Grande do Sul também”, finalizou.

