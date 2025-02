Vamos analisar cada passo dos EUA, diz número 2 do Itamaraty após declaração de Trump Presidente estadunidense disse que Brasil e América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que o contrário Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 14h51 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h54 ) twitter

Embaixadora Maria Laura da Rocha é a número 2 do Ministério das Relações Exteriores Divulgação/Ministério das Relações Exteriores – 25.06.2024

A secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, minimizou nesta terça-feira (21) a declaração do presidente Donald Trump de que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que o contrário. A número dois do Itamaraty destacou que o governo brasileiro vai analisar “cada passo” do governo americano.

“Ele [Trump] pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos Estados Unidos. Vamos analisar cada passo do governo, mas como somos um povo com fé na vida, vamos procurar apoiar e trabalhar não as divergências, mas as convergências, que são muitas”, afirmou Maria Laura.

A embaixadora havia sido questionada sobre a declaração de Trump. Na última segunda-feira (20), o presidente dos Estados Unidos afirmou que o Brasil e outros países da América Latina precisam mais dos EUA do que o contrário. A fala do político ocorreu enquanto assinava uma série de ordens executivas, no Salão Oval da Casa Branca.

“[Acho que a relação] é excelente. Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós”, afirmou Trump. Na sequência, o presidente dos EUA falou sobre os países dos Brics e reforçou uma promessa feita depois que venceu a eleição do ano passado de taxar os membros do bloco caso eles adotem uma moeda comercial para substituir o uso do dólar.

“Se as nações Brics quiserem fazer isso, tudo bem. Mas nós vamos colocar pelo menos 100% de impostos nos negócios que eles fizerem com os Estados Unidos. Não é nem uma ameaça”, afirmou o presidente. “Eles vão ter 100% de tarifa se eles pensarem em fazer o que pensaram em fazer. Então, eles vão desistir, assim como a China”, completou.

Lula e Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou Trump, que tomou posse nesta segunda-feira (20). Em nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, o petista afirmou “estar certo” de que as parcerias entre Brasil e Estados Unidos vão crescer ao longo do mandato de Trump. Lula destacou, ainda, que a relação entre os dois países são pautadas no “respeito mútuo” e “amizade histórica”.

“Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico”, diz a nota.