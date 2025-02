Lula se reúne com integrantes do governo para debater ações da COP30 Evento será realizado em novembro deste ano, em Belém; presidente já disse que não vai medir esforços para agenda Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 10h41 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula se reúne com ministros para debater COP30 Ricardo Stuckert/PR - 20.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, na manhã desta terça-feira (21), uma reunião sobre as ações preparatórias da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em novembro deste ano em Belém, no Pará.

Participam do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social). O assessor especial Celso Amorim, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e a secretária-executiva do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, também integram a reunião.

A COP30 será realizada em Belém, e o governo federal anunciou a destinação de R$ 1,3 bilhão em investimentos na capital paraense. Nesse sentido, os recursos serão investidos por meio de convênio entre a Itaipu Binacional, Governo do Pará e a Prefeitura de Belém para revitalizar a cidade, envolvendo qualificação de vias, aumento da rede de esgotamento sanitário, revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, entre outras.

No ano passado, Lula garantiu que o governo federal “não vai medir esforços para ajudar tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do estado” na preparação para receber o evento, o primeiro do tipo na região amazônica. “Vamos ter que melhorar muito os serviços básicos da cidade para fazer as coisas acontecerem”, destacou na ocasião.

‌



As ações em torno da COP30 estão concentradas em uma secretaria extraordinária criada por Lula. O órgão está sob o guarda-chuva da Casa Civil e funcionará até junho de 2026. A finalidade é “coordenar, articular, orientar e monitorar” as atividades da União, do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém para a realização da conferência junto à ONU.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Estados Unidos e o Acordo de Paris

Em seu primeiro dia de mandato, Donald Trump decidiu que vai retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do acordo climático de Paris, que adota medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O republicano revogou, nesta segunda (20), 78 decretos assinados por Joe Biden nos últimos quatro anos. O ato é visto como algo negativo por especialistas.

‌



Além disso, Trump foi convidado para participar da COP30. O convite partiu do governador do Pará, Helder Barbalho, que é aliado de Lula. “Os Estados Unidos são a maior potência econômica mundial, o maior parceiro do Brasil nas Américas. Saudamos a posse do presidente Donald Trump e esperamos contar com sua presença na COP30 para discutir o futuro do planeta”, escreveu o paraense.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Especialistas

A construção da principal agenda ambiental no mundo pode ser colocada em xeque pelo governo de Trump, uma vez que o republicano não vê na área uma prioridade do Executivo. “Vai ser importante que o Brasil consiga construir um consenso em um cenário de desengajamento da temática. Então vai ser chave a forma com que o país vai trabalhar justamente para evitar um eventual esvaziamento do evento, considerado os Estados Unidos com viés ante acordos multilaterais e sem uma própria agenda ambiental”, diz a professora de relações internacionais e doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo Denilde Holzhacker.

‌



“Dependendo de como for o primeiro ano de Trump, o evento pode ser esvaziado em termos de decisões. Pode vir a ser um encontro bonito, na Amazônia, mas pode ser azedado, a depender das ações ambientais tomadas pelos Estados Unidos e seus aliados. O desafio está em chegar até a COP30 com a possibilidade de uma agenda positiva e viável”, pontua o cientista político e pesquisador da Universidade de Helsinque, na Finlândia, Kleber Carrilho

Na visão da professora de ciência política na Universidade Federal do Rio de Janeiro Mayra Goulart, o Brasil tem vocação de liderança na dinâmica internacional. “Somos um país continental, temos a Amazônia majoritariamente situada em território brasileiro, uma biodiversidade singular em termos globais e nos apresentamos como país que pode ser potência global nessa área. E o presidente Lula parece encampar essa proposta e quer liderar iniciativas protagônicas nesse sentido, como a COP30. É uma vitrine para lançar o Brasil nessa posição de liderança.”