Trânsito sofre alteração no DF para jogo desta quarta-feira no BRB Mané Garrincha Jogo entre Athletic x Cruzeiro está previsto para às 19h, mudança no trânsito começa às 15h e segue até 22h Brasília|Do R7, em Brasília 22/01/2025 - 13h31 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h31 )

Jogo está marcado para às 19h

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) vai realizar mudanças no trânsito próximo à Arena BRB Mané Garrincha devido ao jogo entre os times mineiros Athletic e Cruzeiro. A partida está marcada para às 19h, mas as alterações nas vias começam às 15h e devem perdurar até 22h. A estimativa é que 15 mil pessoas assistam à disputa.

A partir das 14h, equipes do Detran vai controlar o tráfego nas imediaçãos do local em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez e garantir a segurança dos motoristas e pedestres. O estacionamento do Planetário será destinado para táxis e, nas proximidades do local, equipes do Detran vão ajudar na travessia de pedestres.

Detran vai sinalizar vias Detran/Divulgação - 22.01.2025

A partir das 20h30, no horário de dispersão, os veículos da saída “A”, na altura do estacionamento rotativo, serão direcionados para a via N1, já os veículos da saída “B” seguirão sentido ao Colégio Militar. O Detran DF vai sinalizar as vias para direcionar o fluxo de veículos em sentido único, para isso a rotatória da Curva do Chinelo, próxima ao Complexo Aquático Cláudio Coutinho, ficará bloqueada.

Alterações no trânsito começam a partir das 15h Detran/Divulgação - 22.01.2025

A via SRPN, altura do TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal), ficará em sentido único, em direção à N1. Na via S1, nos cruzamentos na altura do Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães haverá sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo vindos da via N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do tráfego.

‌



Na via N2, próximo à rotatória da 5ª Delegacia de Polícia, serão realizadas interdições com o objetivo de direcionar o fluxo de veículos para o Eixo Monumental. Os agentes do Detran-DF farão o fechamento do cruzamento da via N2/W3 Norte, próximo ao Brasília Shopping, impedindo o acesso dos veículos provenientes da W3 à via N2.

Mudanças devem se manter até às 22h Detran/Divulgação - 22.01.2025

Os agentes do Detran-DF também vão adotar uma sinalização para favorecer a saída dos veículos da N2 para a W3 Norte.