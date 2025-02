Nasa escolhe foto do céu de Brasília como ‘imagem do dia’ Imagem mostra a passagem do cometa Atlas pelo céu da capital Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 22h31 (Atualizado em 21/01/2025 - 22h36 ) twitter

Cometa Atlas passando por Brasília Frederico Danin - 18.01.2025

A Nasa (Agência espacial norte-americana) escolheu uma foto do fotógrafo brasiliense Frederico Danin como a “imagem do dia”. Todos os dias, a agência escolhe uma foto “do nosso fascinante universo” que mostra fenômenos astronômicos ao redor do mundo. A imagem é compartilhada no site Astronomy Picture of the Day (Apod).

A foto de Frederico Danin foi tirada no sábado (18) e mostra um cometa passando pelo céu de Brasília. Além do pôr do sol, é possível ver o Lago Paranoá e a Torre de TV, cartões postais da capital. Pelas redes sociais, o fotógrafo celebrou. “Que honra ter minha foto no Apod Nasa. Brasília representada”, disse.

O cometa registrado é o C/2024 G3 (ATLAS). Considerado o mais brilhante a passar pelo Brasil em 2025, o cometa está visível até o fim deste mês. Segundo a Nasa, cometas são grandes objetos feitos de poeira e gelo que orbitam o Sol. Eles são sobras da formação do sistema solar que estão no universo há 4,6 bilhões de anos.

“Na semana passada, o cometa em evolução contornou o Sol bem dentro da órbita do planeta Mercúrio, chegando tão perto que houve a preocupação inicial de que pudesse romper-se - e evidências recentes de que realmente o aconteceu. Num ponto perto do periélio, o cometa ATLAS era tão brilhante que foram até relatados avistamentos durante o dia - sobre o céu brilhante perto do Sol - por observadores cuidadosos. Nos últimos dias, o cometa ATLAS desenvolveu uma longa cauda que tem sido parcialmente visível a olho nu após o pôr do sol, principalmente no hemisfério sul da Terra”, diz a explicação da Nasa.