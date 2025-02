Vacinação contra gripe é prorrogada até 31 de janeiro no Norte do país Estima-se que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas nos estados da região Saúde|Do R7, em Brasília 22/01/2025 - 07h30 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h34 ) twitter

Vacinação contra gripe é prorrogada Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe na região Norte do Brasil até o dia 31 de janeiro. A medida visa ampliar a cobertura vacinal e proteger a população local, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. Estima-se que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas nos estados da região.

Até o momento, foram aplicadas 2.881.622 doses da vacina contra a influenza, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 39,3%. O PNI (Programa Nacional de Imunizações) oferece gratuitamente no SUS (Sistema Único de Saúde) 47 imunobiológicos, incluindo 30 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas.

A campanha no Norte ocorre no segundo semestre do ano, coincidindo com o chamado “Inverno Amazônico”, que registra elevado índice de chuvas entre dezembro e maio. Este período é caracterizado por maior circulação de vírus respiratórios na região.

A vacina trivalente disponibilizada protege contra os principais vírus da gripe presentes no Brasil. Ela é recomendada para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não tenham sido vacinadas. A decisão de estender a campanha considera fatores como a situação epidemiológica, os estoques de imunizantes disponíveis e as estratégias das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

‌



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a relevância da ação. “A vacinação é uma ferramenta essencial para salvar vidas e reduzir a sobrecarga no sistema de saúde, especialmente em regiões que enfrentam desafios específicos, como a Amazônia.”