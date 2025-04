Tribunal de Contas do DF homenageia jornalistas e destaca importância da imprensa livre Menção honrosa foi entregue nesta segunda-feira; jornalistas da Record e do Portal R7 foram prestigiados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 11h36 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h01 ) twitter

Foto cedida ao R7

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) homenageou nesta segunda-feira (14) jornalistas da capital do país pelo trabalho desenvolvido de fiscalização e defesa dos interesses da sociedade. A menção honrosa foi entregue para profissionais da Record, do Portal R7 e de diversos veículos que atuam no DF, sejam impressos, online, televisivos ou radialistas. Para o presidente-conselheiro do TCDF, Manoel de Andrade, a imprensa é fundamental para a democracia.

“Não se faz democracia sem imprensa livre. A imprensa é um vetor da comunicação e o azeite que lubrifica as relações de democracia. Nós que lutamos tanto por liberdade, quando se vê um movimento desses, se alegra bastante”, defendeu. O presidente do TCDF adiantou também que pretende, em sua gestão, criar um prêmio para jornalistas do DF e fortalecer a relação com os profissionais.

Chefe da Comunicação do TCDF, Polyana Resende Brant, destacou que os homenageados eram alguns dos jornalistas mais importantes do DF. “Imprensa e TCDF têm papéis distintos, mas ao mesmo tempo similares e complementares. Ambos fiscalizam e informam com base no interesse na sociedade”, disse.

Polyana destacou que o jornalista tem paixão pelo que faz e um “compromisso inegociável pela busca da verdade”. “Se apenas uma matéria transformar uma vida que seja, trazer à tona o que estiver obscuro e melhorar um serviço público, todo o esforço terá valido a pena”, afirmou.

Pelo Portal R7, foram homenageados o gerente de jornalismo multiplataforma, Leonardo Meireles, e o repórter Edis Henrique Peres. Pela Record, alguns dos homenageados foram a coordenadora de Redação da Record, Camila Taveira; os apresentadores Neila Medeiros e Alessandro Saturno; e a editora chefe do DF no Ar, Jéssica Martins.

