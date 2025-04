TCDF libera festa dos 65 anos de Brasília após questionamento do Ministério Público Evento será realizado por OSC escolhida em edital, com programação entre os dias 19 e 21 de abril Brasília|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 19h19 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TCDF levou em conta que falta pouco tempo para o aniversário da cidade Matheus H. Souza / Agência Brasília 09.04.2025

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) autorizou a realização das festividades pelos 65 anos de Brasília. A decisão foi tomada por quatro votos a um, após pedido do Ministério Público de Contas para suspender o edital da Secretaria de Turismo.

A maioria dos conselheiros entendeu que barrar a assinatura do termo de colaboração comprometeria a viabilidade do evento, devido ao curto prazo para organização.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A autorização inclui a exigência de envio de documentação completa sobre o processo de contratação da organização selecionada, conforme determina a Decisão nº 1181/2025. Os dados serão analisados posteriormente pelo Tribunal.

A instituição escolhida para executar as ações previstas no Edital de Chamamento Público nº 01/2025 foi o Instituto Eleva. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na última terça-feira (8).

‌



O tema

A agenda de aniversário ocorre entre os dias 19 e 21 de abril, com o tema “O melhor tempo é agora”.

Haverá apresentações musicais, atividades culturais, eventos religiosos e área de alimentação. Durante o período prolongado do feriado, entre os dias 17 e 21, o transporte público – ônibus e metrô – será gratuito, assim como o acesso ao Jardim Botânico e ao Zoológico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp