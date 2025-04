Turismo nacional bate recorde histórico em janeiro com faturamento de R$ 20,5 bilhões Entre os estados que mais cresceram, Goiás lidera, seguido por Espírito Santo e Bahia Brasília|Do R7, em Brasília 05/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 05/04/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entre os estados que mais cresceram, Goiás lidera com alta de 11,8% Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O turismo brasileiro começou 2025 em ritmo acelerado e com resultados históricos. Em janeiro, o setor faturou R$ 20,5 bilhões, segundo levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). O valor representa um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e marca o maior resultado já registrado para janeiro.

O bom momento do setor é impulsionado pelo desempenho positivo da economia. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024, puxado principalmente pelos setores industrial e de serviços. Com esse cenário econômico favorável, a expectativa é de que o turismo siga em alta ao longo de 2025, com destaque especial para o segmento corporativo.

Entre os estados que mais cresceram, Goiás lidera com alta de 11,8%, seguido por Espírito Santo (11,7%) e Bahia (11,4%), impulsionados pela forte procura por destinos de praia e parques durante as férias escolares.

Estados da Região Norte também registraram bom desempenho. Pará e Amazonas cresceram 9,5% e 8,5%, respectivamente. Juntos, somaram mais de R$ 262 milhões em faturamento, reflexo das políticas de incentivo do governo federal para aumentar o fluxo turístico na região.

‌



No Sul do país, Santa Catarina se destacou com avanço de 8,7%, puxado principalmente pela chegada de turistas internacionais. Em janeiro, o estado recebeu 198.720 visitantes estrangeiros — um salto de 71% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram registrados 116.209 turistas de fora do país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

São Paulo, que lidera o ranking de arrecadação, movimentou pouco mais de R$ 5 bilhões no mês, com crescimento de 5,8%. Logo atrás, o Rio de Janeiro aparece com receita superior a R$ 1,5 bilhão em atividades turísticas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp