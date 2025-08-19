União Brasil e PP oficializam federação com 15 senadores e mais de 1.000 prefeitos Bancada vai ter 109 deputados federais, sendo a maior do Congresso Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h03 ) twitter

Comando da federação será compartilhado entre os presidentes do PP e União até o fim de 2025 Andressa Anholete/Agência Senado - 11/07/2025

O União Brasil e o PP (Progressistas) oficializaram, nesta terça-feira (19), a federação partidária formada pelas duas legendas. Em evento em Brasília, os partidos ainda aprovaram o novo estatuto da junção partidária, que vai basear o funcionamento e a atuação da federação.

Agora, o União Progressista terá a maior bancada do Congresso Nacional, com 109 deputados federais e 15 senadores.

Nas demais regiões do Brasil, a federação conta com seis governadores, quatro vice-governadores, 1.335 prefeitos, 1.183 vice-prefeitos, 12.398 vereadores e 186 deputados estaduais.

Juntos, os dois partidos têm quatro ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, os presidentes das legendas, Antônio Rueda (União) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), têm defendido o afastamento dos partidos do governo.

Além disso, de olho em 2026, o União tem um pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). O PP, de Ciro, é mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas isso não deve impedir uma adesão do partido a alguma candidatura de centro-direita, uma vez que Bolsonaro está inelegível até 2030.

Mas, de acordo com o estatuto da federação, o candidato à Presidência em 2026 vai ser escolhido pela direção nacional do grupo.

Segundo o estatuto da federação, Ciro e Rueda vão compartilhar o comando da federação até o fim deste ano. Entre 2026 e 2029, a presidência do grupo ficará a cargo de Rueda.

