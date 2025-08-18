Unicef cobra urgência na aprovação de projeto que protege crianças na internet Proposta em análise no Congresso endurece regras contra o aliciamento de menores de idade em ambientes virtuais Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 08h45 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Unicef demanda urgência na aprovação do PL 2682/2022 para proteger crianças na internet.

A proposta busca endurecer regras contra aliciamento, assédio e exploração sexual de menores online.

O número de crianças com acesso à internet antes dos 6 anos cresceu de 11% para 23% entre 2015 e 2024.

O PL deve ser analisado rapidamente, mas há preocupações sobre possíveis riscos de censura. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Texto prevê multas de até R$ 50 milhões para plataformas que não se adequarem às regras Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

Em meio ao debate sobre a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) defendeu a aprovação urgente do PL 2682/2022, que trata da proteção de menores no ambiente digital.

Segundo Luiza Teixeira, especialista em proteção contra violências da instituição no Brasil, a internet pode oferecer oportunidades de aprendizado e conexão, mas também expõe esse grupo a riscos graves.

“Isso inclui assédio, aliciamento, chantagem em troca de conteúdo ou interação sexual, compartilhamento de mensagens privadas e fotos sem consentimento, manipulação de imagens por meio de inteligência artificial e a divulgação e disseminação de imagens e vídeos de crianças e adolescentes em redes de pornografia e outros canais de exploração”, afirmou.

De acordo com o Cetic.br, entre 2015 e 2024, a proporção de meninos e meninas de 9 a 17 anos que tiveram o primeiro acesso à internet antes dos 6 anos passou de 11% para 23%. Quanto ao celular, a idade média caiu de 11 anos, em 2016, para 8,9 anos em 2023.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para o Unicef, o acesso ao mundo digital é um direito de crianças e adolescentes, mas não pode se sobrepor à sua segurança e bem-estar.

Outro levantamento, da Internet Watch Foundation, que monitora e remove conteúdos de violência sexual contra crianças, aponta mais de 400 mil casos por ano no mundo — o equivalente a 1,1 mil por dia. Os números reforçam a urgência de uma legislação que priorize a proteção dos menores no ambiente online.

Recomendações

Em junho de 2024, a ONU lançou os Princípios Globais para a Integridade da Informação, documento elaborado após consultas com governos, setor privado, jovens, academia e sociedade civil.

Entre as recomendações estão:

que empresas de tecnologia implementem políticas de prevenção e combate à exploração sexual infantil;

a criação e divulgação de mecanismos específicos de denúncia;

que os países garantam, na lei e na prática, a proteção de grupos vulneráveis, com atenção especial a crianças e adolescentes.

O Unicef também recomenda o fortalecimento dos canais de denúncia e investimentos na capacitação de atores do Sistema de Garantia de Direitos, como conselheiros tutelares, para a correta identificação e encaminhamento dos casos.

Votação na Câmara

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB–SE), o PL 2628/2022 deve ganhar celeridade na Câmara dos Deputados nesta semana.

A expectativa é que o plenário analise o pedido de urgência, já aprovado na Comissão de Comunicação. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos–PB), confirmou que o texto entrará em pauta. No entanto, a oposição alerta para riscos de censura.

O que prevê o projeto

A proposta obriga produtos e serviços de tecnologia, como redes sociais, a adotar mecanismos de prevenção ao uso por crianças e adolescentes quando não forem destinados a esse público.

Entre as medidas previstas estão:

proteção e privacidade dos dados de menores;

prevenção à exposição a conteúdos inadequados, como violência, abuso sexual e jogos de azar;

sistemas confiáveis de verificação de idade;

ferramentas de controle parental sobre interações, geolocalização e tempo de uso;

proibição de enfraquecimento do controle parental;

obrigação de vincular perfis de menores aos responsáveis legais.

No combate ao abuso sexual, as plataformas deverão:

reportar conteúdos de exploração de menores às autoridades;

reter dados para investigação;

criar canais de denúncia;

remover conteúdos ofensivos sem necessidade de ordem judicial, quando a denúncia for confirmada.

