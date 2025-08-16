Projeto contra ‘adultização’ de crianças nas redes sociais é protocolado na CLDF Tema ganhou repercussão após o influenciador denunciar perfis que promovem a sexualização de menores Brasília|Do R7 16/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 16/08/2025 - 20h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto de lei no DF visa proteção de crianças e adolescentes na internet.

Iniciativa do deputado Fábio Felix (PSOL) busca enfrentamento da adultização infantil.

Repercussão após influenciador denunciar conteúdos que sexualizam jovens nas redes sociais.

Presidente Lula defende regulamentação das redes sociais e projeto de lei governamental finalizado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tema será discutido na CLDF Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em meio a discussão no Congresso Nacional sobre medidas que protegem crianças e adolescentes na internet, um projeto de lei sobre o tema foi protocolado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O texto, de autoria do deputado distrital Fábio Felix (PSOL), quer instituir a Política Distrital de Enfrentamento à Adultização Infantil e de Proteção de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais.

Segundo o parlamentar, o projeto tem por objetivo “conscientizar, prevenir e combater práticas que expõem crianças e adolescentes a situações de violação de direitos, além de fortalecer a educação digital, campanhas educativas, capacitação de profissionais e canais de denúncia acessíveis”.

O tema ganhou repercussão após o influenciador Felca denunciar perfis que promovem a disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes nas redes sociais.

“Criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Precisamos garantir o direito deles e delas crescerem livres, protegidos e respeitados, como garante a Constituição e o ECA”, disse o deputado nas redes sociais.

Segundo o texto, a lei prevê algumas medidas como campanhas educativas e de conscientização, desenvolvimento e distribuição de materiais didáticos e orientativos para escolas, famílias e instituições, além de realização de cursos, oficinas e seminários.

Debate no Congresso

Após a repercussão do vídeo do influenciador, um pedido para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações contra a sexualização de crianças foi oficializado no Senado nessa terça.

A proposta para investigar situações ligadas a crianças e adolescentes no ambiente digital alcançou 70 assinaturas, com apoio de parlamentares de diferentes eixos políticos.

Nesta quinta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a regulamentação das redes sociais e afirmou que um projeto de lei do governo sobre o tema foi finalizado na quarta-feira (13). Ao falar sobre o tema, o petista também condenou a“adultização” de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.

