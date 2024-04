Com presença da Conib, governador de SP adere a definição internacional de antissemitismo Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou documento da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto nesta sexta-feira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou nesta sexta-feira (15) a adesão, em nome do estado, à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês).

A organização, integrada por 35 países, tem como meta "combater a crescente negação do Holocausto e do antissemitismo" mundialmente, segundo a Conib (Confederação Israelita do Brasil), que teve representantes no momento da assinatura.

Na avaliação do presidente da Conib, Cláudio Lottenberg, a adesão é "uma grande contribuição na luta contra a banalização do holocausto" (veja no vídeo acima).