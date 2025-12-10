Votação do PL da Dosimetria aconteceu na madrugada por estratégia, diz especialista ‘Quanto mais rápida é a votação de temas mais tensos, menos repercussão a mídia traz’, argumenta advogado

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Câmara dos Deputados aprovou um Projeto de Lei que revisa o Código Penal na madrugada desta quarta-feira.

O PL agora tramita no Senado, onde será debatido e votado prioritariamente.

Se não houver alterações, o projeto segue direto para sanção ou veto do presidente; caso contrário, volta para a Câmara.

A urgência da votação durante a madrugada pode ter sido uma estratégia para minimizar repercussões na mídia.

A Câmara aprovou um Projeto de Lei que revisa o Código Penal na madrugada desta quarta (10), e agora o chamado PL da Dosimetria tramita no Senado em prioridade para ser debatido e votado, segundo Matheus Silveira, advogado e consultor jurídico de Direito Constitucional, em entrevista para o Conexão Record News.

Segundo Silveira, o PL já está na Comissão de Constituição e Justiça e, provavelmente na próxima semana, vai para o Plenário, onde estão os 81 senadores para a votação.

Ele completa que, se não tiver alteração, o texto vai direto para o presidente sancionar ou vetar. Se tiver alteração, ele volta para a Câmara, para ser discutido o que foi alterado. Mas se o Senado não aprovar, não existe mais o PL, ele é arquivado.

O advogado destaca que o fato de a medida ter sido aprovada durante a madrugada se deve ao recesso próximo, mas, principalmente, por estratégias: “Quanto mais rápida é a votação de temas mais tensos, menos repercussão a mídia traz e menos discussão as circunstâncias geram. Quando vai se discutir, a decisão já está tomada. Então tem uma estratégia”, argumenta.

