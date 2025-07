Xi Jinping não virá ao Brasil para o Brics; China será representada por primeiro-ministro Autoridades de Pequim não esclareceram os motivos da ausência do chefe de Estado Brasília|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 11h05 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h08 ) twitter

China será representada por primeiro-ministro Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O governo da China confirmou nesta quarta-feira (2) que o presidente Xi Jinping não participará da cúpula do Brics, marcada para ocorrer no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 8 de julho. No lugar de Xi, o país será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang, segundo informou a diplomacia chinesa. As autoridades de Pequim não esclareceram os motivos da ausência do chefe de Estado.

A decisão amplia a lista de ausências no encontro, que será marcado por um esvaziamento de lideranças. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também não virá ao Brasil — ele será representado pelo chanceler russo, Sergei Lavrov. Outro ausente será o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, país que integra o grupo desde a recente ampliação.

O Brasil ocupa, neste ano, a presidência rotativa do Brics, bloco formado atualmente por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Argentina.

Apesar das ausências, o governo brasileiro espera avançar em temas como a reforma da governança global, o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento e a ampliação do comércio entre os países-membros em moedas locais. A cúpula terá encontros de chefes de Estado, chanceleres e ministros da Economia e contará com eventos paralelos com empresários e representantes da sociedade civil.

