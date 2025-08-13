Zambelli passou mal antes de audiência na Justiça italiana por ter feito greve de fome Defesa aponta problemas de saúde da deputada, que tem exames marcados no dia 18 e audiência sobre encarceramento no dia 27 Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 16h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A deputada Carla Zambelli passou mal antes de audiência na Justiça italiana devido a problemas de saúde.

Ela está presa na penitenciária feminina de Rebibbia, aguardando o processo de extradição.

Novas datas foram definidas: perícia médica em 18 de agosto e audiência sobre encarceramento em 27 de agosto.

Zambelli foi condenada pelo STF por solicitação de invasão de sistemas e é considerada foragida na Itália. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zambelli passará por perícia médica para avaliar o estado de saúde em 18 de agosto Geraldo Magela/Agência Senado - 24.10.2022

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) fez greve de fome na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde permanece presa no aguardo do processo de extradição.

Segundo o advogado Fabio Pagnozzi, a parlamentar enfrenta uma série de problemas de saúde e apresentou um mal-estar nesta quarta-feira (13), antes da retomada da audiência que tratou de seu caso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Justiça italiana definiu duas novas datas: em 18 de agosto será realizada uma perícia médica para avaliar o estado de saúde da deputada; e em 27 de agosto ocorrerá uma audiência para discutir a possibilidade de afrouxar as condições de encarceramento.

Até a conclusão da avaliação pericial, Zambelli seguirá detida. A defesa solicita que ela possa aguardar o trâmite do processo em liberdade ou em prisão domiciliar. O procedimento de extradição, segundo estimativas, pode durar entre um ano e meio e dois anos.

‌



Condenação

Zambelli foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por solicitar a um hacker a invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a fim de emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão também prevê a perda do mandato na Câmara dos Deputados.

A parlamentar deixou o Brasil e passou a ser considerada foragida, sendo detida na Itália em 29 de julho.

‌



Ela também responde a processo por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, relacionado a um episódio na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Esse julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, embora já exista maioria entre os ministros para a condenação.

