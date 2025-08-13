Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália A deputada licenciada e condenada pela Justiça brasileira está presa em Roma desde o dia 29 de julho Brasília|Do Estadão Conteúdo 13/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Carla Zambelli passou mal ao chegar à audiência de extradição em Roma.

A defesa pediu para que a deputada aguarde a decisão em liberdade, alegando questões de saúde.

O processo de extradição pode levar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo STF por ter solicitado a invasão de sistemas do CNJ para emitir um mandado falso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Carla Zambelli passou mal a comparecer a audiência na Itália Lula Marques/ Agência Brasil/Lula Marques/ Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar à audiência do Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (13).

A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A defesa de Zambelli alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade.

O processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Carla Zambelli foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do país, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

