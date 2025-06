Carla Zambelli vai para o interior da Itália, diz líder do PL Deputada saiu do Brasil após condenação de dez anos de prisão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 19h43 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h51 ) twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 03/12/2024

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse, nesta terça-feira (3), ao R7, que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vai viajar, ainda esta noite, para o interior da Itália. A deputada possui cidadania italiana.

Mais cedo, a parlamentar anunciou que pedirá licença do mandato de deputada federal e que saiu do Brasil para fazer uma cirurgia e lutar contra a “falta de liberdades” e “censura” no Brasil.

Há pouco, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a prisão preventiva de Zambelli em virtude da saída da parlamentar do Brasil. Em maio, ela foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão, perda do mandato e ao pagamento de R$ 2 milhões em virtude da invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Em 2023, ela chegou a ter o passaporte confiscado, mas acabou sendo devolvido em seguida, portanto, estava com o documento durante a viagem.

O que pode acontecer com Zambelli?

Segundo o advogado criminalista e professor Rodrigo Barbosa, o paradeiro desconhecido da deputada Carla Zambelli torna qualquer pedido de extradição mais complexo. A parlamentar diz ter cidadania italiana, mas existe a possibilidade de ela estar nos Estados Unidos.

“Antes de pensarmos na possibilidade de extradição, é preciso saber em qual país ela está no momento do pedido e, eventualmente, em qual país estará se for presa — se isso acontecer. A localização é essencial para determinar a viabilidade de extradição”, explicou.

