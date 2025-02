Zanin diz que não vê impedimento para julgar denúncia contra Bolsonaro por suposto plano de golpe Segundo o ministro, ‘não há sentimento negativo’ que possa atrapalhar a atuação dele no processo Brasília|Do R7 27/02/2025 - 14h21 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h27 ) twitter

Zanin diz que não vê impedimento para julgar denúncia contra Bolsonaro por suposto plano de golpe Gustavo Moreno/SCO/STF - 15.5.2024

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quinta-feira (27) que não vê hipóteses para ser impedido de votar na denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 por suposta tentativa de golpe de Estado.

A resposta ocorre após o presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, pedir que Flávio Dino e Cristiano Zanin se manifestassem.

Na semana passada, a defesa do ex-presidente pediu que dois os ministros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se se declarassem impedidos para julgar a denúncia.

na manifestação, Zanin lembrou que já teve uma conversa “civilizada” com Bolsonaro no aeroporto.

‌



“No segundo semestre de 2024, enquanto aguardávamos no aeroporto de Brasília um voo com destino a São Paulo, Sua Excelência [Bolsonaro] tomou a iniciativa devir até mim — na van onde eu aguardava —, e tivemos uma conversa republicana e civilizada”, disse Zanin.

Segundo o ministro, “não há sentimento negativo” que possa atrapalhar a atuação dele no processo.

‌



No pedido, a defesa diz que a ação deve ser analisada pelo plenário da Corte, com todos os 11 ministros que a compõem. Na ação sobre Dino, a defesa alega que o ministro do STF já movei uma queixa-crime contra Bolsonaro.

Já na ação que pede o impedimento de Zanin, a defesa diz que o ministro já se declarou impedido de para julgar um recurso apresentado pelo ex-presidente contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o declarou inelegível por abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições.