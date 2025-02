‘Fazendo história’, diz Lula a Tarcísio sobre parcerias em obras, moradias e educação Governos federal e de SP firmaram acordo para a construção do túnel Santos-Guarujá e discutiram projeto habitacional Brasília|Ana Isabel Mansur e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 13h56 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h26 ) twitter

Presidente participou de agenda ao lado do governador Tarcísio Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26.2.2025

Durante a cerimônia de abertura das obras do túnel Santos-Guarujá, realizada nesta quinta-feira (27) em Santos (SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apesar das diferenças políticas entre ambos.

“Tarcísio, você está fazendo história nestas parcerias que estamos construindo. Você pode ficar certo de que o povo compreende o que está acontecendo. Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado e tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado”, afirmou o presidente.

A declaração foi feita diante de autoridades e convidados durante o evento, que marcou o início da construção do túnel que ligará Santos e Guarujá, além do anúncio de outros investimentos em mobilidade urbana no estado.

Apesar de estarem em espectros políticos opostos, Lula e Tarcísio se reuniram para oficializar a obra de infraestrutura, considerada fundamental para o litoral paulista. O governador é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Infraestrutura e que o lançou candidato ao governo de São Paulo. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, Tarcísio tem sido cotado como um possível nome da direita para a eleição presidencial de 2026.

Ainda assim, Lula reforçou que pretende manter relações institucionais com governadores e prefeitos, independentemente de suas posições políticas.

“Eu jamais vou perseguir alguém porque votou contra mim. Jamais vou deixar de emprestar dinheiro para um prefeito ou de ter uma relação com um governador. Não foi para isso que eu quis ser presidente outra vez. Eu quis ser presidente mais uma vez para provar que é possível, de forma civilizada, resolver os problemas desse país”, declarou o petista.

Há duas semanas, os políticos reuniram-se no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), para discutir o projeto. O encontro, que durou cerca de uma hora, não estava previsto inicialmente na agenda de Lula. À época, a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) informou que Tarcísio estava na capital federal e pediu a reunião.

Parceria

Lula também levou a Tarcísio a proposta de uma parceria para desenvolver um projeto habitacional a pessoas que moram em palafitas na região litorânea do estado. O governador paulista manifestou interesse na proposta.

“Eu e o Tarcísio vamos fazer um bem bolado, para que a gente acabe com a palafita, a forma mais degradável de um ser humano morar”, disse Lula.

O presidente também anunciou a criação de um Instituto Federal em Guarujá. “A única oportunidade de tirar esse país do atraso é a educação”, justificou.

Túnel Santos-Guarujá

A publicação que oficializou o processo licitatório foi publicada pelo governo paulista em 21 de fevereiro, e o leilão está marcado para 1º de agosto. Aguardado há cerca de 100 anos, o empreendimento tem valor estimado em R$ 6 bilhões, e a expectativa é que o túnel seja entregue em até quatro anos.

O projeto faz parte do PPI de São Paulo (Programa de Parcerias de Investimentos) e é uma parceria com o governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. A obra será a primeira submersa do país, com 1,5 km de extensão, dos quais 870 metros serão imersos. A estrutura vai contar também com três faixas de rolamento por sentido, além de acessos para pedestres e ciclistas.

A concessão tem prazo de 30 anos e inclui construção, operação e manutenção do sistema. A empresa responsável será remunerada por meio de tarifa de pedágio, contraprestação pública, aporte público e receitas acessórias. O critério de escolha da licitação será o maior desconto sobre a contraprestação pública máxima.

História

A ligação seca entre Santos e Guarujá é discutida há quase um século. Em 1927, foram apresentados os primeiros estudos para a construção de um túnel escavado para a passagem do bonde elétrico. Em 1948, o então governador do estado propôs a construção de uma ponte levadiça que permitiria a passagem dos navios.

Anos depois, em 1970, a proposta foi de ponte com acesso helicoidal, mantendo-se o gabarito para a passagem dos navios. Em 2011, o governo decidiu pelo túnel submerso e apresentou os projetos e o estudo ambiental para abrir a licitação, mas o processo foi cancelado em janeiro de 2015.

O túnel Santos-Guarujá deve reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Com a obra, o tempo de trajeto entre as duas cidades pode cair de uma hora para menos de cinco minutos. Atualmente, cerca de 21 mil veículos atravessam diariamente as duas alças, seja com barcos ou balsas, além de 15 mil ciclistas e pedestres.