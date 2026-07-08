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Operação Força Integrada III

Polícia Federal deflagrou operação com Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em 15 estados brasileiros, nesta quarta-feira (8)

Cidades|Do R7

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Operação Força Integrada III

Megaoperação ocorre em 15 estados brasileiros, na manhã desta quarta-feira (8). Foto: PF/Reprodução – 08.07.2026

PF/Reprodução – 08.07.2026

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