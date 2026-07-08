Operação Força Integrada III
Polícia Federal deflagrou operação com Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em 15 estados brasileiros, nesta quarta-feira (8)
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Carrões de luxo, fuzil e dinheiro: veja o que a PF achou e levou de MC Poze e MC Ryan
Operação Narcofluxo, que prendeu os funkeiros no Rio e no litoral de SP nesta quarta-feira (15), também confiscou bolsas de marca e relógios de grife
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Megaevento conta com vários espaços para um mesmo clamor de fé, independentemente de credo, etnia ou localidade já que a harmonia que começa em casa se reflete na vida em sociedade
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Lista inclui 216 criminosos de todos os estados brasileiros foragidos até o momento; veja destaques
Veja imagens da operação sobre suposto uso irregular de emendas parlamentares
A Polícia Federal, em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União), realiza nesta sexta-feira (28) uma operação para apurar irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca e financiados por emendas parlamentares.
Itens apreendidos na Operação Compliance Zero
PF apreendeu os itens durante a operação Compliance Zero
Confira os itens apreendidos na operação da PF que investiga desvios na educação
A Polícia Federal cumpre 45 mandados de busca e apreensão contra empresas, pessoas físicas e servidores públicos no âmbito de uma investigação que apura supostos desvios de R$ 50 milhões do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Durante as ações, foram apreendidos relógios, dinheiro em espécie e joias. Até a publicação desta reportagem, a corporação não divulgou o valor total das apreensões. Ao todo, os agentes estiveram em seis cidades do Maranhão e uma no Piauí
Confira imagens e itens apreendidos em operação contra mineração ilegal em MG
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (2)10 mandados de busca e apreensão em endereços de Divinópolis, Grão Mogol, Congonhas e Contagem - todos em Minas Gerais - e em uma residência em Arari, no Maranhão, no âmbito da investigação sobre extração ilegal de minério de ferro no Vale das Cancelas, no norte de MG.
Veja os documentos com o depoimento de Gilson Machado à PF
Acusado de solicitar passaporte português para Mauro Cid, Gilson Machado falou com a Polícia Federal, em Recife, nesta sexta-feira (13)
Veja imagens da ação que apreendeu barco utilizado no tráfico de drogas
A FAB (Força Aérea Brasileira) ajudou a apreender uma embarcação que transportava drogas em rios da região da Ilha de Marajó (PA). Na ação inédita, os militares contaram com o apoio de satélites de alta resolução, inteligência artificial e aeronaves equipadas com sensores especiais, que permitiram mapear movimentações fluviais atípicas na Amazônia.
PF fecha laboratórios de falsificação de cédulas em GO e SC
Polícia Federal fechou dois laboratórios utilizados para a produção de cédulas falsas, localizados em Luziânia (GO) e Lages (SC). Segundo as apurações, o grupo teria confeccionado pelo menos R$ 2,9 milhões em notas falsificadas. O material era comercializado em diversas regiões do país. Ao todo, os policiais cumpriram três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária.