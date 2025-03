Temporal atinge bairros de BH e da região metropolitana

Grande BH é atingida por fortes chuvas no final da tarde desta segunda-feira (17). Na cidade de Contagem, telespectadores registraram alagamento no cruzamento entre avenidas no bairro Parque Industrial. Em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil, as regionais Barreiro, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova registraram pancadas classificadas como “extremamente fortes”. Já a regional Centro-sul recebe chuvas de intensidade moderada. A Leste tem precipitações abaixo de 1mm. A Av. Teresa Cristina foi bloqueada por riscos de inundação. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de granizo até o fim desta segunda-feira (17)