PF e Receita miram crime organizado e fraudes bilionárias no setor de combustíveis Investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa com atuação em todo o Brasil Cidades|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 06h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h40 )

Policiais apreenderam computadores e dispositivos eletrônicos nas duas operações Divulgação/PF - 28.8.2025

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram duas operações simultâneas contra grupos criminosos que atuam na cadeia produtiva de combustíveis.

Em São Paulo, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de investigados, além do cumprimento de 12 mandados de busca. Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos

Já no Paraná, outro esquema é suspeito de ter movimentado mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba (PR) estão envolvidos em fraudes como a “bomba baixa”, quando o volume abastecido é inferior ao indicado.

Apesar de distintas, as duas operações pretendem desarticular redes de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro e ligação com organizações criminosas.

Operação Quasar

Segundo a PF, foi identificado um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas.

A PF encontrou dinheiro em espécie na casa de um dos investigados Divulgação/PF - 28.8.2025

“A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas. Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos”, informou a PF.

Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos — como imóveis e títulos — entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.

Medidas judiciais

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados na movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão, montante correspondente às autuações fiscais já realizadas.

Também foi autorizado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Operação Tank

A investigação busca desarticular uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Paraná.

De acordo com a PF, a estrutura criminosa utilizava diversas táticas para ocultar a origem dos recursos, incluindo depósitos fracionados em espécie, que ultrapassaram R$ 594 milhões.

Além disso, a organização também usava “laranjas”, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços.

Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, SP e RJ Divulgação/PF - 28.8.2025

O grupo também se valia de brechas no Sistema Financeiro Nacional para realizar transações de forma anônima por meio de instituições de pagamento.

Desde 2019, a rede é suspeita de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas, entre elas postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.

As investigações ainda apontam para fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa”.

Medidas judiciais

Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando mais de R$ 1 bilhão em constrição patrimonial.

