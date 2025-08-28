PF e Receita miram crime organizado e fraudes bilionárias no setor de combustíveis
Investigações expõem movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões em rede criminosa com atuação em todo o Brasil
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram duas operações simultâneas contra grupos criminosos que atuam na cadeia produtiva de combustíveis.
Em São Paulo, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de investigados, além do cumprimento de 12 mandados de busca. Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos
Já no Paraná, outro esquema é suspeito de ter movimentado mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba (PR) estão envolvidos em fraudes como a “bomba baixa”, quando o volume abastecido é inferior ao indicado.
Apesar de distintas, as duas operações pretendem desarticular redes de lavagem de dinheiro com grande impacto financeiro e ligação com organizações criminosas.
Operação Quasar
Segundo a PF, foi identificado um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas.
“A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas. Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos”, informou a PF.
Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos — como imóveis e títulos — entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.
Medidas judiciais
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados na movimentação ilícita, além do bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão, montante correspondente às autuações fiscais já realizadas.
Também foi autorizado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Operação Tank
A investigação busca desarticular uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Paraná.
De acordo com a PF, a estrutura criminosa utilizava diversas táticas para ocultar a origem dos recursos, incluindo depósitos fracionados em espécie, que ultrapassaram R$ 594 milhões.
Além disso, a organização também usava “laranjas”, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços.
O grupo também se valia de brechas no Sistema Financeiro Nacional para realizar transações de forma anônima por meio de instituições de pagamento.
Desde 2019, a rede é suspeita de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas, entre elas postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
As investigações ainda apontam para fraudes na comercialização de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa”.
Medidas judiciais
Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando mais de R$ 1 bilhão em constrição patrimonial.
