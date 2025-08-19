Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis

Em entrevista para o News das 19h desta terça (19), a advogada especializada em direito do consumidor Marina Lipere Herrera explicou como as fraudes eletrônicas em postos de combustíveis afetam as pessoas, e como suas reações e atitudes deveriam ser.



“O consumidor tem o direito básico de ter garantido a oferta que lhe foi feita. Então é muito importante que na hora de abastecer, o consumidor se atente, desça do carro e confira se aquilo que está ali disposto na bomba corresponde ao valor que está sendo cobrado”, ressaltou.



Se houver uma desconfiança por parte dos clientes após colocar o combustível em um posto específico, a especialista afirmou que guardar as notas fiscais da utilização do produto é o ideal para esses casos. Segundo ela, com o surgimento de um problema funcional ou de prejuízos internos no automóvel, é possível abrir um processo a fim de que seja feita uma perícia no veículo, e assim constatar se é responsabilidade do estabelecimento ou não as consequências dos danos causados.



A advogada relembrou que muitas vezes os postos ofertam diversas promoções, que de modo rápido parecem ser uma escolha perfeita, mas, ao “ler as letras miúdas”, percebe-se que há contradições.



“O consumidor também consegue fazer uma reclamação online e estabelecer uma mediação para a solução do conflito com o fornecedor, e assim, em última hipótese, havendo um prejuízo um pouco mais grave, o consumidor sempre pode recorrer ao Judiciário”, explica a especialista.