Moraes pede opinião da PGR sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes solicita opinião da PGR sobre agentes da PF na casa de Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal alerta que a tornozeleira eletrônica usada para monitoramento pode falhar, permitindo fuga.

Foi determinado que agentes da PF permaneçam na residência para garantir a segurança e evitar evasão.

O monitoramento ocorre antes do julgamento de Bolsonaro por acusações de trama golpista, marcado para 2 de setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes determinou reforço da segurança na casa de Bolsonaro Saulo Cruz/Agência Senado - 3.2.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pediu nesta terça-feira (26) a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre um pedido da Polícia Federal para participar do trabalho de monitoramento integral determinado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando agentes dentro da casa dele.

O pedido da PF foi feito após Moraes determinar à Polícia Penal do Distrito Federal o início do monitoramento do ex-presidente, que já está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

No ofício, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, alertou que o sinal da tornozeleira pode falhar, o que permitiria “tempo hábil para que o custodiado empreendesse uma fuga”.

Dessa forma, o diretor disse que é necessário que uma equipe de agentes permaneça no interior da casa de Bolsonaro.

“Havendo, em tese, intenção de fuga, necessário o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades do custodiado, do fluxo de veículos na residência e de vizinhos próximos, únicas medidas hábeis a minimizar, de forma razoavelmente satisfatória, tais riscos”, disse a PF.

A decisão a favor do monitoramento foi tomada pelo ministro após parecer favorável da PGR e ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente pelas acusações da trama golpista, previsto para começar no dia 2 de setembro.

O parecer da PGR foi enviado nessa segunda-feira (25) ao STF após o ministro receber uma cópia do pedido inicial de monitoramento integral do ex-presidente, que foi enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) à PF.

Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessária para garantir a “aplicação da lei penal” e evitar possível fuga de Bolsonaro

Perguntas e Respostas Qual foi o pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes? O ministro do STF Alexandre de Moraes pediu a manifestação da PGR sobre um pedido da Polícia Federal para monitorar integralmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando agentes dentro da casa dele. Por que a Polícia Federal solicitou a presença de agentes na casa de Bolsonaro? A Polícia Federal solicitou a presença de agentes na casa de Bolsonaro após alertar que o sinal da tornozeleira eletrônica, que está sendo usada para monitoramento, pode falhar, permitindo tempo para uma possível fuga. O que foi destacado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues? Andrei Rodrigues destacou que, em caso de intenção de fuga, é necessário o acompanhamento em tempo integral das atividades do custodiado, do fluxo de veículos na residência e dos vizinhos próximos para minimizar os riscos. Qual foi a decisão de Moraes em relação ao monitoramento de Bolsonaro? A decisão de Moraes a favor do monitoramento foi tomada após um parecer favorável da PGR e ocorre antes do julgamento do ex-presidente pelas acusações relacionadas a uma trama golpista, previsto para o dia 2 de setembro. Quem enviou o pedido inicial de monitoramento integral e qual foi a justificativa? O pedido inicial de monitoramento integral foi enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) à Polícia Federal, justificando que o aumento da vigilância é necessário para garantir a aplicação da lei penal e evitar uma possível fuga de Bolsonaro.

