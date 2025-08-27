Moraes pede opinião da PGR sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
Polícia Federal diz que tornozeleira pode falhar e dar tempo hábil para fuga
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pediu nesta terça-feira (26) a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre um pedido da Polícia Federal para participar do trabalho de monitoramento integral determinado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando agentes dentro da casa dele.
O pedido da PF foi feito após Moraes determinar à Polícia Penal do Distrito Federal o início do monitoramento do ex-presidente, que já está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.
No ofício, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, alertou que o sinal da tornozeleira pode falhar, o que permitiria “tempo hábil para que o custodiado empreendesse uma fuga”.
Dessa forma, o diretor disse que é necessário que uma equipe de agentes permaneça no interior da casa de Bolsonaro.
“Havendo, em tese, intenção de fuga, necessário o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades do custodiado, do fluxo de veículos na residência e de vizinhos próximos, únicas medidas hábeis a minimizar, de forma razoavelmente satisfatória, tais riscos”, disse a PF.
A decisão a favor do monitoramento foi tomada pelo ministro após parecer favorável da PGR e ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente pelas acusações da trama golpista, previsto para começar no dia 2 de setembro.
O parecer da PGR foi enviado nessa segunda-feira (25) ao STF após o ministro receber uma cópia do pedido inicial de monitoramento integral do ex-presidente, que foi enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) à PF.
Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessária para garantir a “aplicação da lei penal” e evitar possível fuga de Bolsonaro
