Escritora atacada por pit bulls agradece cuidados de equipe em hospital: ‘Estou bem’ Roseana Murray usou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para falar sobre o estado de saúde após ter sido gravemente ferida

Escritora Roseana Murray foi atacada por pitbulls no RJ (Reprodução/Site oficial Roseana Murray)

Uma semana após ter sido atacada por pit bulls no Rio de Janeiro, a escritora Roseana Murray usou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para fazer um agradecimento à equipe do hospital onde está internada e para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde dela.

“Agradeço imensamente à comissão de curativos do Hospital Alberto Torres. Elas fazem um trabalho de aranhas douradas sobre minha pele. Estou bem”, escreveu em seu perfil.

Roseana Murray, de 73 anos, tem o quadro de saúde estável. Ela teve o braço direito amputado e precisou reconstituir o esquerdo, além do lábio superior, por causa das graves lesões sofridas.

A escritora foi atacada pelos cães durante uma caminhada em Saquarema, na região dos lagos, na última sexta (5), e levada ao hospital de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros devido à gravidade do caso.

A polícia chegou a prender três donos dos cachorros por maus-tratos a animais, omissão de cautela e lesão corporal culposa. No entanto, a Justiça concedeu liberdade provisório aos suspeitos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os pit bulls estavam debilitados e eram mantidos em local insalubre. Além disso, teriam saído pelo portão da casa onde viviam antes do ataque. Na semana passada, os cães foram levados pela Guarda Ambiental para a sede da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais.